وفاة شخصين إثر عواصف مدمرة ضربت ولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخصان حتفهما، إثر عواصف رعدية مدمرة ضربت ولاية جورجيا، الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، أن أكثر من خمسمائة رحلة جوية من مطار هارتسفيلد الدولي في أتلانتا عاصمة الولاية ألغيت، وانقطعت الكهرباء عن مناطق عديدة في المدينة، بعد تعرض المنطقة لعدة عواصف رعدية.



وبلغت سرعة الرياح ثمانين ميلا في الساعة، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات وقطع الطرق وسقوط الأشجار، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.1 مليون منزل وشركة تجارية مع تحرك العواصف الشديدة، بما في ذلك البرد والبرق، عبر شرق البلاد.



ومن جهتها، حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية في وقت سابق، أن العواصف ستكون خطيرة وقد تؤدي إلى وقوع وفيات وتدمير الممتلكات، فيما رفعت سلطات ولاية جورجيا حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة.



يشار إلى أن في يوليو الماضي، توفي 5 أشخاص إثر الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التي شهدتها ولاية بنسلفانيا الأمريكية على الساحل الشرقي.





