رابطة العالم الإسلامي تدشن أعمال مشروع المتحف الدولي للقرآن الكريم

دشّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، أعمال مشروع "المتحف الدولي للقرآن الكريم" وذلك في مقر الرابطة بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء عن العيسى قوله إن "المتحف سيضم مشتملات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، المدعومة بالحقائق العلمية المقطوع بها، مع استعراض الاستفسارات الأكثر تداولاً عن القرآن الكريم من قبل غير المسلمين".

وأوضح أن "المتحف سيتضمن سرداً تاريخياً لمخطوطات المصحف الشريف، إضافة إلى استعراض أهم مخرجات المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والمؤلفات ذات الصلة بالقران الكريم وعلومه حيث إن مجموع ما تم رصده من قبل الرابطة من الرسائل الجامعية في علوم القرآن الكريم حتى تاريخ هذا التدشين يناهز 15 ألف رسالة علمية".

ولفت إلى أن "زوار مبنى الرابطة سيتمكنون من الاطلاع على محتويات المتحف، ويتجولون في وقت وجيز حول العالم من خلال أروقته على فروعه الدولية الدائمة، مشتملاً في كل محطة ما يحتاجه الزائر من محتوى".

ولفت إلى أن "المتحف في (فروعه العالمية خاصة) يستهدف التعريف بالقيم القرآنية، والأحكام الحكيمة التي تضمنتها آيات الذكر الحكيم"، مفيدا بأنه شارك في إعداد مشروع هذا المتحف إدارة شئون المجلس العالمي لشيوخ الإقراء التابع لرابطة العالم لإسلامي.

وأكد العيسى أنه سيكون للمتحف هيئة استشارية تضم عدداً من كبار علماء العالم الإسلامي، وأن من مهام المتحف كذلك تنظيم المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات حول العالم.