حصيلة إضافية للضرائب في سويسرا بعد تطبيق الحد الأدنى العالمي

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قالت وزارة المالية الاتحادية في سويسرا، إن الخزانة العامة ستحقق إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 500 مليون فرنك (600 مليون دولار) خلال العام الأول لتطبيق الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وقدره 15%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقرير الوزارة يقدم لمحة للتأثيرات المتوقعة لتطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات على إيرادات الكانتونات السويسرية التي تحدد معدلات الضرائب فيها بشكل منفرد.

وأضافت الوكالة أن تقديرات الحصيلة الإضافية للضرائب بقيمة 600 مليون دولار استندت إلى بيانات 13 من بين 26 كانتونا تتكون منها دولة سويسرا الاتحادية.

وقال التقرير إن "نصف الكانتونات، وبينها كانتونات يفترض أن تدر عائدات ملموسة من الضريبة التكميلية، لم تقدم تقديرات خاصة بها بشأن حصيلة الضريبة".