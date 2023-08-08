رئيس وزراء سنغافورة: حكومتي مصممة على أن يظل نظامنا خاليا من الفساد والمخالفات

أعرب رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، عن ثقته في أن الدولة المدينة ستبقى قوية، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه إلى تجاوز سلسلة من الفضائح السياسية والتضخم المستمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي هسين (71 عاما) قوله اليوم الثلاثاء، في خطابه المعتاد الذي تم بثه عشية اليوم الوطني لسنغافورة: "ينبغي ألا يكون هناك شك، فحكومتي مصممة على أن يظل نظامنا خاليا من الفساد والمخالفات".

وأضاف: "الثقة ستمكننا من التقدم إلى الأمام في أمان وسط عالم مضطرب".

وتطرق رئيس الوزراء إلى ارتفاع الأسعار، وقال: "ربما لا تهب العاصفة قريبا".