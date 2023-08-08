هجوم إلكتروني يوقف استقبال المرضى بمستشفى إسرائيلي

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أعلن مستشفى إسرائيلي قرب تل أبيب، اليوم الثلاثاء، التوقف عن استقبال المرضى، بعد تعرضه لهجوم إلكتروني تسبب في إغلاق أنظمة الكمبيوتر.

وقال المركز الطبي «معيني هيشوعا» في مدينة «بني براك» التي تقطنها أغلبية من اليهود الأرثوذكس (الحريديم)، إنه تعرض لهجوم إلكتروني أضر بأنظمة الكمبيوتر الإدارية بالمستشفى.

وأضاف في بيان نقتله صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: «حاليا، يدور الحديث عن أنظمة إدارية فقط ولا تضر بالرعاية الطبية والمرضى في المركز».

وتابع: «في هذه المرحلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تم اتخاذ قرار بعدم قبول المرضى في العيادات الخارجية ومراكز الأشعة بالمستشفى»، ذاكرا أنه في هذا الوقت، لن يتم إجلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى.

من جهتها، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، المرضى بعدم الذهاب إلى قسم الطوارئ في المركز الطبي المذكور.

وفقًا لبيانات شركة أمن المعلومات Check Point، فإن قطاع الرعاية الصحية هو أحد القطاعات الأكثر تعرضًا للهجمات الإلكترونية في إسرائيل.

وخلال الأشهر الثلاث الماضية، ارتفع عدد الهجمات الأسبوعية التي تستهدف مؤسسات الرعاية الصحية بنسبة 30%.

وتعرض أحد المستشفيات على سبيل المثال، خلال الفترة المذكورة لـ 810 هجمات إلكترونية في المتوسط كل أسبوع، وفق الصحيفة.