المشرفة على تطوير مساجد آل البيت: الرئيس السيسي أصر على عدم إغلاق بيوت الله أمام المصلين

قالت جاكلين سمير، المشرفة العامة على تطوير مساجد آل البيت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص بشكل كبير على إحياء كل ما هو تراث تاريخي أو ديني، مشيرة إلى إصراره على عدم إغلاق بيوت الله أمام المصلين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن التعامل مع الجمهور وتطوير المساجد في نفس الوقت، كان بمثابة تحدٍ أمامهم، واصفة الشعب المصري بأنه «بسيط وجميل».



وأكملت: «كنا نحاول إرضاء الناس حتى نفتح المكان بشكل يليق بصاحبه، والشعب الذي يحب دينه ومساجده»، قائلة إن التطوير قائم على دراسة جيدة للحقبة الزمنية، والمعمار في هذا التوقيت.



وعن عملها على تطوير المساجد رغم أنها قبطية، عقبت: «أنا مهندسة مصرية وهذا تاريخي، العمل عقيدة، ومؤمنة أن المساجد بيوت ربنا، لذلك أصممها بشكل عقائدي».



ولفتت إلى أن درة بداية التطوير بدأت بمسجد سيدنا الحسين، خلال أقل من 18 يومًا، تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدة إتمام العمل بشكل احترافي وتخصصي.



ونوهت أن التطوير لا يتم بشكل عشوائي، بل بعد الاستعانة بمتخصصين، مضيفة: «نذاكر جيدًا الحقبة وهل العصر فاطمي أم عثماني، لأننا نتحدث عن معمار له نسق، ولذلك نذاكر تاريخنا وندرسه».



وأعربت عن سعادته بالعمل على تطوير مسجد السيدة نفيسة، مختتمة: «عندما تدخل المكان تشعر بهدوء نفسي وسكينة غير طبيعية، كما أن السيدة نفيسة لها قدسية دينية لأنها من صميم آل البيت».



وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، افتتح الرئيس السيسي، مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.



وتفقد الرئيس السيسي، أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، كما أدى الصلاة فيه.