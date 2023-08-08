مصطفى بدرة: مصر تسعى لعقد تكتلات اقتصادية جديدة ومنطقة تجارة حرة مع دول الجوار

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تعليقا على اختتام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الإثنين، والتي شهدت توقيع عدد من الوثائق في مجالات التعاون الثنائي بين مصر والأردن بالعاصمة الأردنية عمان، إن اللجنة المشتركة بين البلدين تأتي في ضوء استكمال مصر توطيد علاقاتها التجارية مع الأشقاء داخل القطر العربي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، إلى ارتباط مصر والأردن والعراق بعدد من المشروعات المشتركة؛ أبرزها مشروع ربط الكهرباء والغاز إلى جانب التعاون التجاري، منوها إلى توصل رئيسي وزراء مصر والأردن إلى توقيع 12 وثيقة في مجالات تعزيز التعاون؛ استهدفت زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق مزيد من الانفتاح بين البلدين، فضلا عن إزالة المعوقات الاقتصادية والاستجابة السريعة للمتطلبات الفئوية للعمالة المصرية بالأردن.

ولفت إلى حرص القاهرة على رفع مستوى التعاون وزيادة التنسيق مع عديد الدول العربية؛ بهدف تكوين منطقة تجارة حرة على غرار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق مؤخرا، إلى جانب زياد حجم التبادل النفطي بين الدول الثلاثة من خلال مد خطوط الغاز والبترول وزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن من أجل زيادة الاستثمارات المصرية.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الاجتماعات التي تهدف لبحث زيادة الاستثمارات بين الدول الثلاثة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وضرورة عقد التكتلات العربية، مشيرا إلى توصل البلدان إلى زيادة التعاون التجاري من خلال دعم ربط السكك الحديدية والترانزيت عبر المنطقة اللوجستية لقناة السويس، إلى جانب التعاون في مجال الدواء.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز الشراكة وإحداث تكامل اقتصادي في ظل علاقات الصداقة والأخوة التي تربط الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني، لافتا إلى سعي مصر نحو التوسع الأفقي في التعاون ليشمل كل من لبنان وفلسطين وسوريا؛ بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمار.