محكمة روسية تقضي بسجن الكاتب جلوخوفسكي 8 سنوات غيابيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة روسية، اليوم الإثنين، بسجن الكاتب الروسي المنفي ديمتري جلوخوفسكي، المعروف برواية الخيال العلمي "مترو 2033"، غيابيا لمدة ثماني سنوات في معسكر عقابي في وطنه.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن محكمة في موسكو وجدت أن الكاتب 44 عاما، مذنبا بتهمة نشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي.

وانتقد جلوخوفسكي، الذي كان يندد بالسياسات الاستبدادية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات، الحرب الروسية ضد أوكرانيا بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعليه فإن عودته إلى روسيا تعد أمرا مستبعدا في المستقبل القريب لمؤلف قصص الخيال العلمي، ومن بينها بقية سلسلة مترو الخاصة به أيضا "مترو 2034" و "مترو 2035".

ويعيش جلوخوفسكي في المنفى في إسبانيا، حيث وصفته السلطات الروسية بأنه "عميل أجنبي".