 رئيس الأركان الجزائري: الجيش على استعداد لمواجهة أي خطر يمس بأمن وسلامة البلاد - بوابة الشروق
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رئيس الأركان الجزائري: الجيش على استعداد لمواجهة أي خطر يمس بأمن وسلامة البلاد

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 5:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 5:09 م

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، أن "الجيش سيبقى دائما وأبدا في استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان حجمه ونوعه، حفاظا على وديعة الشهداء الأبرار وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة".

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى (وسط البلاد).

وأوضح شنقريحة أن "تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني الشعبي استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر".


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