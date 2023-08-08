الاحتلال الإسرائيلي يستولى على أرض لصالح الاستيطان ويوقف بناء منازل أُخرى شمال الضفة الغربية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أرض في بلدة "حوارة" جنوب مُحافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية المحتلة، لصالح توسيع طريق استيطاني.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مساحة الأرض المُستولى عليها تبلغ 362 مترًا، مُشيرة إلى أن الطريق الاستيطاني أتى على مئات الدونمات من أراضي البلدة المضطربة.

وعلى صعيد الاستيطان في منطقة أخرى قريبة، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء في سبعة منازل مأهولة في مُحافظة "سلفيت" الواقعة كذلك في شمال الضفة والقريبة من "نابلس" المحاطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية من كل حدب وصوب.