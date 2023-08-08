تامر أمين يستنكر إطلالة محمد رمضان في حفله بالساحل الشمالي: عندك حساسية من القمصان؟

استنكر الإعلامي تامر أمين، إطلالة الفنان محمد رمضان، في حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن «رمضان» ظهر عاري الصدر في إحدى إطلالاته.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «الدنيا حر علينا كلنا، ينفع آجي لكم هنا بدون تيشيرت وأقول معلش يا جماعة الجو حر أو بعمل موضة؟؟ مش عارف الموازين في دماغ الناس مش منضبطة ليه»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الباحثين عن التريند قد يلجؤون لتلك الأفعال؛ من أجل تحقيق شهرة في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «لكن لما تبقى نجم النجوم، ومن أكثر النجوم شعبية ونجاحًا وأموالًا، لازمته إيه إثارة الإثارة والإتيان بأفعال تجيب الكلام والانتقاد إلا لو كنت كييف».

ووصف محمد رمضان بأنه «موهبة جميلة»، مستشهدًا بالنجاح الذي حققه مسلسله الأخير في الموسم الرمضاني «جعفر العمدة»، خاصة أنه تحول من عمل درامي إلى ظاهرة اجتماعية.

ولفت إلى أن حديثه بتلك القسوة، نابع من حبه للفنان وموهبته العظيمة التي لا يرغب في أن تتأثر بمثل تلك الأفعال، مؤكدًا أن الأعمال الفنية تحقق الشهرة والحب والانتشار لصاحبها الموهوب.

واختتم: «هل عندك مشكلة مع التيشرتات؟ عندك حساسية من القمصان؟ لو في مشاكل نحلها، محدش يقول لي الغرب؛ هما عندهم بلاوي سوداء هنعملها؟ مش مقابل الفن ننسى الدين والأخلاق والعيب والحرام».