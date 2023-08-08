الشرطة الأسترالية تنقذ 13 طفلا من شبكة لاستغلال الأطفال

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وجهت اتهامات إلى 19 رجلا وأبعد 13 طفلا أستراليا من الأذى بعد تحقيق في شبكة متطورة لاستغلال الأطفال على الإنترنت، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية يوم الثلاثاء.

وبدأ تحقيق الشرطة في عام 2022، عندما شارك مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي) معلومات استخباراتية حول أعضاء أستراليين في شبكة يزعم أنهم يشاركون مواد إساءة معاملة الأطفال على شبكة الويب المظلمة.

واستخدم الأعضاء برامج لمشاركة الملفات بشكل مجهول والدردشة على منصات الرسائل والوصول إلى مواقع الويب داخل الشبكة، حسبما قالت الشرطة.

وقالت الشرطة إن بعض الأطفال الذين تم إبعادهم عن الأذى تعرضوا لسوء المعاملة بشكل مباشر، بينما تم إبعاد آخرين كإجراء احترازي لسلامة الأطفال.

وقالت قائدة الشرطة هيلين شنايدر إن حماية الأطفال من الأذى وتقديم الجناة المزعومين إلى المحاكم كان دائما أولوية لإنفاذ القانون.

وأوضحت شنايدر أن التحقيق الذي أطلق عليه اسم "عملية باكيس" لم يكن ممكنا إلا بسبب علاقة العمل الوثيقة بين الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت شنايدر: "يمثل المجرمون الذين يستخدمون التشفير والويب المظلم تحديا لإنفاذ القانون ، لكن عملية باكيس تظهر أنه عندما نعمل معا يمكننا تقديم الجناة المزعومين إلى المحاكم".