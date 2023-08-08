الإعصار خانون يصل إلى الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع

قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يصل الإعصار الاستوائي "خانون" إلى الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 44 مترا في الثانية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت يونهاب عن الوكالة قولها إن الإعصار "خانون"، الذي مر عبر المحيط على مسافة 330 كيلومترا شمال شرق "أوكيناوا" اليابانية في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، من المتوقع أن يتقدم شمالا ليصل إلى المياه على بعد 90 كيلومترا جنوب غرب "بوسان" في الساعة 9 مساء يوم الخميس المقبل.

وأضافت أنه عندما يقترب الإعصار من "بوسان"، فقد يكون مصحوبا برياح قوية تصل سرعتها القصوى بين 33 مترا في الثانية و 44 مترا في الثانية، وهو مستوى قوي بما يكفي لإخراج قطار جارٍ عن مساره، مضيفة أن التوقعات خاضعة للتغيير.

وستشهد المناطق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية رياحا وأمطارا قوية تحت تأثير الإعصار "خانون" حتى يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يشهد الساحل الجنوبي الشرقي رياحا قوية تبلغ سرعتها نحو 40 مترا في الثانية ورياحا تتراوح بين 15 و35 مترا في الثانية لبقية المناطق.

ووفقا لوزارة الداخلية، رفع المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة من مستوى التأهب للكوارث إلى المستوى 2 من المستوى 1 اعتبارا من الساعة 6 مساء، استجابة للإعصار.

جاء هذا في الوقت الذي استعدت فيه كوريا الجنوبية لإجلاء عشرات الآلاف من الشباب من أكبر مخيم كشفي في العالم بسبب اقتراب الإعصار.

وكان من المقرر أن يستمر المخيم الكشفي العالمي المقام على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في البداية حتى 12 آب/أغسطس، ولكن المخاوف من تداعيات الإعصار خانوم غيرت ذلك.

وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الإثنين، إن الحكومة تجري مناقشات مع المنظمة بعدما طلبت المساعدة في نقل المشاركين إلى العاصمة.

وجعل الطقس الأوضاع صعبة بالفعل للكشافة، حيث واجهوا موجة حر مستمرة منذ بدء التجمع المقام في سايمانجوم الثلاثاء الماضي. ولا يوجد في المنطقة ظلال طبيعية للمشتركين المقيمين في أكثر من 20 ألف خيمة.

ودعا الكيان الكشفي العالمي إلى نهاية مبكرة للمخيم.

غير أن أغلب الاتحادات الوطنية –ومن بينها مجموعة ألمانية من 2200 فرد- قرروا البقاء. ومع ذلك فإن الآلاف من المشاركين من بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة غادروا المخيم.