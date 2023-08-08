السعودية تنشئ مجلسا مستقلا باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة السديس

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء السعودي قرر إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيساً للشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.



وأضافت الوكالة بموقعها على الإنترنت أن الجهاز الجديد سيسند إليه كل ما يتصل بالشؤون الدينية بالمسجدين الحرام والنبوي بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتابعت قائلة "تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي".