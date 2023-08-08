عمال من الإغاثة التقنية الألمانية يباشرون أعمالهم في سلوفينيا

بدأ موظفو وكالة الإغاثة التقنية الألمانية عملهم في منطقة الكوارث بسلوفينيا.



ووصل إلى سلوفينيا أمس الاثنين فريق متخصص في أعمال الإنقاذ ومعهم حفارة، وسيتبعهم اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة مساعدون آخرون من ألمانيا ومعهم على سبيل المثال معدات كسح.



وقال رئيس العمليات تورستن ماير، مساء أمس في تصرحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" إن الوضع في الموقع يذكره بالكارثة التي حدثت في وادي "آر" الألماني قبل عامين، وأضاف: "هنا أيضا لدينا منازل هُدمت وجسور منهارة ودمارا كبيرا في المنطقة التي مرت فيها مياه الفيضان".



وطلبت سلوفينيا المساعدة من الخارج مطلع هذا الأسبوع. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في فيضان الأنهار والمسطحات المائية. وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في أضرار جسيمة. وتم إخلاء قرى، وغمرت المياه طرقا وخطوط سكك حديدية، وانهار سد على نهر المور.