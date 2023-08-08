أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق؛ اندلع داخل أربعة مخازن، وسط محافظة كربلاء.

وقالت المديرية، في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فرقها سيطرت على حادث حريق، اندلع داخل مخزن للدراجات، ومخزن للفحم، ومخازن أخرى متنوعة النشاط التجاري؛ مسقفة بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة القديمة، شارع الحمزة قرب سوق الدهان، وسط محافظة كربلاء المقدسة.

وأضافت، أن «فرقها أحكمت سيطرتها، بعد أن طوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها من أبنية وفنادق ومحال تجارية، وأخمدت الحريق بوقت قياسي؛ حال دون تفاقم الأضرار، وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر».

وأشارت إلى أنها «طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسئول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية، لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر».