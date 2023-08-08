روسيا تعلن السيطرة على مواقع جديدة بمنطقة خاركيف

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قال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن قوات بلاده سيطرت على مواقع جديدة في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء عن كوناشينكوف قوله - اليوم الثلاثاء - أن القوات الروسية تواصل هجومها في منطقة خاركيف.

وأضاف أن القوات الروسية دمّرت منذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 458 طائرة و245 مروحية و5 آلاف 565 مسيرة و428 نظاماً صاروخياً للدفاع الجوي.

كما دمرت القوات الروسية في ذات الفترة 11 ألفاً و185 دبابة ومدرعة و1144 راجمة صواريخ و5 آلاف و803 مدافع هاوتزر ومدافع هاون للجيش الأوكراني.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.