مدير الأمن اللبناني بالإنابة يؤكد بنود التوافق لعودة الوضع الطبيعي بمخيم عين الحلوة

أكّد المدير العام للأمن العام اللبناني، بالإنابة اللواء إلياس البيسري على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية لعودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، وذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية، في بيان، أن اللواء البيسري أكّد خلال اللقاء" على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من أجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة".

وترتكز البنود "على تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الأحداث للعودة الى منازلهم، والتزام إجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالأدلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود، واللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم إلى المراجع اللبنانية المعنية، لإحالتهم على القضاء المختص".

كما تنص على "ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وإزالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ "أجندات" خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية".

وأكد اللواء البيسري "الدور المحوري للأمن العام في صيانة الأمن القومي مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الأطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك".

من جهتهم أكد أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان "التزامهم كامل البنود التي ذكرها، اللواء البيسري، لا سيما لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الأمن العام وباقي القوى الأمنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الإجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام الى السلاح".

وجدّد أعضاء الهيئة التأكيد "على استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار إليهما أعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن أي مرتكب او مخل بالأمن مهما كان وتسليمه الى العدالة".

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، شهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وسقوط أكثر من ستين جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.