الصحة: جميع خدمات «100 يوم صحة» مجانا على نفقة الدولة

قال الدكتور جلال الشيشيني، معاون وزير الصحة والسكان للصحة العامة والسياسات الصحية والمشرف على مبادرة «100 يوم صحة»، إن المبادرة تعد تكثيفا لجميع خدمات وزارة الصحة ليس على مستوى السيارات المتنقلة وحسب؛ بل أيضا داخل المراكز الثابتة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى استمرار جهود وخدمات المبادرة إلى التاسعة مساء وفقا لنظام الورديات، لافتا إلى استقبال «أكشاك» الصحة بمحطات وخطوط مترو الأنفاق والقطارات الأماكن الساحلية المواطنين وتقديم الخدمة العلاجية.

ولفت إلى استهداف السيارات المتنقلة؛ إجراء الفحوصات المبكرة للاطمئنان على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية بشكل مجاني دون تحمل المواطن أية تكاليف، فضلا عن صرف العلاج ومتابعة الحالة الصحية كذلك.

وتابع: «كل الخدمات سواء خدمات كشف مبكر أو تشخيص وعلاج تقدم بشكل مجاني تماما على نفقة الهيئة العامة للتأمين الصحي حال كان المواطن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو سنه أقل من 18 عاما، أو على نفقة الدولة دون تحميله أية مبالغ مالية».

وأوضح أن المبادرة تنظر للمواطن من منظور تكاملي لا يقتصر على علاج مرض معين؛ ولكن تجمع العديد من المبادرات الصحية على غرار دعم صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة وخدمات الدعم النفسي.