ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية على بوكروفسك شرقي أوكرانيا إلى 7 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية العنيفة على مدينة بوكروفسك في شرقي أوكرانيا أمس الاثنين إلى سبعة قتلى، وفقا لما قالته السلطات اليوم الثلاثاء.

وبحلول منتصف اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 21 حالة اصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 88 مصابا، وفقا لما قاله رئيس الإدارة العسكرية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلنكو.

وفي وقت سابق، كان هناك حديث بشأن سقوط 67 إصابة على الأقل بعد هجومين صاروخيين استهدفا منطقة سكنية مساء يوم الاثنين.

وكان الكثير من الضحايا من أفراد الشرطة وعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى مدنيين.

وكانوا قد تعرضوا للقصف في الهجوم الثاني أثناء مساعدتهم لضحايا الغارة الأولى.

ووفقا لكيريلنكو، فقد تسبب الهجوم في أضرار لعشرات المباني شاهقة الارتفاع، بالإضافة إلى فندق وصيدليات ومتاجر ومقاهي.