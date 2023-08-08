شرطة سول تفتش البرلمان بسبب بريد إلكتروني يهدد زعيم الحزب المعارض بتفجير قنبلة

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن رسالة عبر البريد إلكتروني تهدد بتفجير قنبلة في وسط مدينة سول إذا لم يتم قتل زعيم الحزب المعارض "لي جيه-ميونج"، دفعت الشرطة إلى تفتيش الجمعية الوطنية"البرلمان".

وقالت الشرطة وأمانة الجمعية الوطنية، إن رسالة البريد الإلكتروني هددت بتفجير مكتبة في سول إذا لم يتم قتل "لي" بحلول الساعة 3:34 مساء الأربعاء(0634 الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وفقا لوكالة أنباء يونهاب، دون ذكر من الذي يتوجب عليه قتل زعيم الحزب المعارض. وكتب صاحب الرسالة: "مدى القنبلة كان 334 مترا" من المكتبة في وسط مدينة سول، لكنه لم يحدد المكتبة.

وقال المسؤولون إنه تم إرسال البريد الإلكتروني في اليوم السابق إلى عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون في حكومة مدينة سول.

وتم إرسال الرسالة من حساب ياباني، وكانت تحتوي على أرقام هاتف وفاكس لشركة محاماة يابانية، فضلا عن بعض الرسائل غير الواضحة المكتوبة باللغة الإنكليزية.

وتلقت الشرطة التقرير في حوالي الساعة 4:45 مساء، وأرسلت فريقا لتفكيك القنابل للبحث عن أي متفجرات في البرلمان.

ويتتبع المحققون أيضا عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالبريد الإلكتروني، بينما قدمت أمانة الجمعية الوطنية الحماية الأمنية إلى "لي" وعززت الدوريات حول مبنى البرلمان.

وأكد الحزب الديمقراطي أنه تلقى تهديدا إرهابيا يابانيا ضد زعيمه، لكنه قال إنه سيمضي قدما في جدول أعماله في اليوم التالي، وفقا ليونهاب.