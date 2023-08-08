بوليتيكو: أوكرانيا تعلن الحرب على الشحن الروسي في البحر الأسود

تحت عنوان "أوكرانيا تعلن الحرب على الشحن الروسي في البحر الأسود"، سلطت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها الضوء على تحذير مسئول أوكراني بارز أن الموانئ والسفن الروسية على البحر الأسود بما في ذلك الناقلات التي تحمل الملايين من براميل النفط إلى أوروبا قد تتعرض لهجمات من جانب الجيش الأوكراني، وذلك في أعقاب هجومين مؤخراً على السفن الروسية.

وقال أوليك أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "كل شيء ينقله الروس ذهاباً وإياباّ بالبحر الأسود أهداف عسكرية مشروعة لنا"، مشيراً إلى أن الخطوة كانت انتقاماً لروسيا بالانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وإطلاق سلسلة هجمات صاروخية على المتاجر والموانئ الزراعية".

وأضاف أوستينكو: "بدأت هذه القصة بإغلاق روسيا لممر الحبوب، والتهديد بشن هجمات على سفننا، وتدمير موانئنا".

وتابع: "البنية التحتية البحرية الخاصة بنا تتعرض لهجمات مستمرة".

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت أوكرانيا أن المياه حول الموانئ الروسية على البحر الأسود "منطقة خطر حربي" من 23 أغسطس الجاري و"حتى إشعار آخر".

وتتضمن المنطقة موانئ روسية رئيسية مثل نوفوروسيسك وأنابا وجيليندجيك وتوابس وسوتشي وتامان.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن هذا يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار التأمين على السفن، وقد يهدد أحد مسارات التصدير الروسية الرئيسية للنفط والمنتجات النفطية التي تمثل عاملاً أساسياً لضمان حصول الكرملين على المال لمواصلة شن الحرب ضد أوكرانيا.

ويوم السبت، أفادت وكالة الملاحة البحرية الروسية "روسموريتشفلوت" بأن ناقلة "ذا سيج" الروسية، تعرضت لهجوم على ما يبدو من جانب القوات الأوكرانية بينما تبحر بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقال مسئولون إن الناقلة تعرضت لضربة استهدفت غرفة المحركات، قرب خط الماء على جانبها الأيمن، ويفترض أن ذلك نتيجة هجوم مسيرة بحرية".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أنه طالما "ترهب روسيا المدن الأوكرانية المسالمة وتدمر الحبوب وتحكم على الملايين بالجوع"، لن تكون هناك "المزيد من المياه الآمنة أو الموانئ التي يعمها السلام لكم في البحر الأسود وبحر آزوف".

والشهر الماضي، شحنت روسيا حوالي 59 مليون برميل من النفط الخام، ثلث إجمالي صادراتها، من ميناء نوفوروسيسك الاستراتيجي على البحر الأسود. ومن بين ذلك، اتجه 32 مليون برميل إلى دول بالاتحاد الأوروبي.