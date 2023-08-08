قالت السلطات في مدينة جلاسكو باسكتلندا، اليوم الثلاثاء، إن قوات الشرطة أجلت نحو 80 شخصا من منازلهم عندما تم العثور في شقة على "مواد قد تكون خطرة"، فيما تلقى عدد من رجال الشرطة العلاج الطبي في الموقع.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الثلاثاء، إن سبعة من رجال الشرطة وموظف بمصلحة الطب الشرعي التاعبة للشرطة الاسكتلندية شعروا بإعياء وتلقوا العلاج في موقع الحادث، في الطرف الشرقي من جلاسكو.

وأضافت الوكالة أنه تم استدعاء فريق مفرقعات إلى موقع الحادث مساء أمس الاثنين، حيث طوقت الشرطة عدد من الشوارع.

وسمح للسكان، الذين تم إخلاء منازلهم كإجراء احترازي، بالعودة إليها بحلول صباح اليوم الثلاثاء.