أعلنت الأمم المتحدة، أن خطتها الطارئة لإنقاذ خزان «صافر» العائم قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان إلى الناقلة البديلة «اليمن».

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تغريدة على حسابه في منصة «تويتر»: «تم نقل 80% من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة اليمن».

وأضاف أن خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية، ومع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر أماناً.

بدورها، أعلنت وزارة النقل اليمنية في نشرتها اليومية الصادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات "صافر"، أن الفرق الفنية تمكنت من تفريغ نحو مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة "صافر"، الراسية في البحر الأحمر، إلى السفينة البديلة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الكمية التي تم تفريغها من الحوض العائم خلال 258 ساعة عمل وصلت لنحو 964000 برميل نفط.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 25 يوليو الماضي، بدء مشروع يستغرق 19 يوما لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

ويصل عمر الناقلة إلى 47 عاما وتفتقر للصيانة منذ عام 2015، وتجري عملية نقل النفط إلى الناقلة البديلة التي أطلق عليها اسم «اليمن» في عملية استغرق التفاوض وجمع المال لتنفيذها نحو عامين، تفاديا لكارثة بيئية وإنسانية في حال حدوث تسرب أو انفجار للناقلة.