الجمارك: إعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب

أعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن إعفاء السيارات المجهزة طبيا لذوي الهمم والتي تعمل بالكهرباء من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى حرص المصلحة على تيسير الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص مسئولين في المواني؛ لتقديم المساعدات اللازمة على استكمال وإنهاء الإجراءات.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى تخليص إجراءات رفع الحظر على السيارات إليكترونيا، لافتا كذلك إلى السماح للأقرباء من الدرجة الأولى بقيادة السيارة شريطة إقرار القمسيون الطبي ذلك بتوصيف الإعاقة الكاملة، مشيرا إلى عدم منح القانون في وقت سابق ترخيص سيارة لأصحاب الإعاقة الكاملة.

وعلق على قرار المالية الإثنين؛ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، قائلا إن التعديلات تأتي في إطار تلبية متطلبات المجتمع التجاري والجهات ذات الصلة على غرار اتحاد الصناعات والغرف التجارية؛ بهدف تيسير وتشجيع الصناعة والاستثمار وتسريع وتيرة الإجراءات.

وأضاف أن القرار رقم 347 لسنة 2023؛ استهدف منح مهلة ثلاثة أيام لتسوية أوضاع الصادرات البترولية والإعفاء من الغرامات، وذلك من خلال السماح بتعديل أسعار المنتجات البترولية خلال (72) ساعة من تاريخ إعلان المصلحة بالسعر النهائي عن الشحنات المصدرة خلال الشهر السابق.

كما أشار إلى إجراء تعديل على بعض نصوص اللائحة التنفيذية؛ بشأن «الترانزيت»، وذلك من خلال السماح بعدم خضوع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج سوى في حالات الضرورة التي تراها المصلحة، لا سيما بعد التجربة الناجحة لميناء شرق بورسعيد والتي شهدت مرور 4 ملايين حاوية.