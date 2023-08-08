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عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك - الصادر بحقه حُكم قضائي بعزله - اجتماعًا مساء الإثنين، مع خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، بعد عودته من المشاركة بالبطولة العربية للأندية.

وكان فريق الزمالك قد ودع منافسات البطولة العربية للأندية، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف الشباب والنصر السعوديين.

وقال منصور لـ أوسوريو في تصريحات عبر قناة ناديه: «نادي الزمالك ليس مرتضى منصور، سواء بقيت في منصبي أو رحلت فلا علاقة لك بالأمر».

وأضاف: «الزمالك نادٍ غني لكن هناك أزمة مالية نعمل على حلها، والأزمة ليس لها علاقة بوجود سيولة مالية، وسببها الرئيسي الحجز على أرصدة النادي في البنوك».

وتابع: «الزمالك يملك عدة أموال مثل قضية كهربا والشركة الراعية ومستحقات من الاتحاد الإفريقي، وستحصل على مستحقاتك كاملة خلال يومين على أقضى تقدير».

وأتم: «أريدك أن تكون مطمئنا والكل يريد استمرارك، أنت مستمر مع الفريق الموسم القادم والذي يليه أيضًا، نحن نملك مديرًا فنيًا كبيرًا».