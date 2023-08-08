التعليم: التحول من الحفظ للإبداع والتخلص من الحشو أبرز ملامح مناهج الإعدادية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعتزم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية بدءًا من العام الدراسي «2024-2025»، مشيرا إلى استهداف «ملتقى تطوير المناهج» وضع الإطار والرؤية العامة، وذلك في ضوء استكمال سياسة الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية التي بدأت بالمرحلة الابتدائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن منظمة «اليونيسف» شريك دولي رئيسي وفعال مع الوزارة بخطة وضع المناهج، منوها أن المتلقي يضم العديد من الشركاء الدوليين والخبراء المحليين لطرح الرؤى والنقاش حول التطوير؛ بهدف استخلاص المناهج التي تواكب التغيرات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى استعراض المتلقي أبرز التجارب الدولية بشأن تطوير المناهج المرحلة الإعدادية، معقبا: «بعد الانتهاء من مناهج الإعدادية تبدأ الوزارة في تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة»، لافتا إلى سعي الوزارة الدائم نحو إجراء التعديلات المطلوبة على المناهج للتخلص مما أسماه «الحشو» الزائد.

ولفت إلى خروج الملتقى مع ختام جدول أعماله الإثنين بعدد من التوصيات؛ أبرزها تحسين جودة حياة الطالب وأسرته باستخدام التعليم المبدع والفعال وتنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب التحول من أسلوب الحفظ إلى الإبداع وتوظيف المعارف، موضحا أن تلك التوصيات تمثل الرؤية العامة للوزارة المقرر البناء عليها أثناء وضع المناهج الدراسية.