بالأسماء تعيين وكلاء لـ5 كليات بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن صدور قرارات جديدة بتعيين وكلاء الكليات بالتربية النوعية والتمريض ودار العلوم، استكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها، وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وجاءت قرارات التعيين كالتالي:

- الدكتورة إيمان زكي موسي.. وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتورة أريج سلامة علي.. وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور أسامة سمير عياد.. وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتورة جيهان سيد على سيد وكيلاً لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتورة هدى عبد العظيم محمد عبد الرحمن وكيلاً لكلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتورة يسرية السيد حسين حنفي.. وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع.

-الدكتور مصطفى بيومي عبد السلام بيومي.. وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتورة غادة محمد عبد الرحيم محمد.. وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور محمد سيد كامل محمد.. وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليتي الصيدلة والتربية وهم:

- الدكتور أحمد عبد العظيم مهدى عبد اللطيف.. رئيساً لقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

- الدكتورة جيهان حسين حسين هيبة.. رئيساً لقسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة.

- الدكتور مصطفى فتحى رمضان عمر رئيساً لقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

- الدكتور سيد محمد سيد على .. رئيساً لقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة.

- الدكتورة إيمان أحمد محمود بشر.. رئيساً لقسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة.

- الدكتور أسامة فرغلي علي حسن.. رئيساً لقسم الصيدلانيات.

- الدكتورة ريهام على إبراهيم على.. رئيساً لقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة.

- الدكتورة فاطمة محمد ماضي على.. مشرفا على قسم الصيدلة الإكلينيكية

- الدكتور خالد محمد بدر الدين عبد الناصر حسين.. منسقا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية

- الدكتور حسام محمود زكي علي.. رئيساً لقسم الصحة النفسية بكلية التربية.

ووجه فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات بذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية، مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.