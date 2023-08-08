بلينكين: الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع المقلق للغاية في النيجر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن بلاده تدعم الجهود الإقليمية المبذولة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع "المقلق للغاية" في النيجر، حيث تجاهل المجلس العسكري هناك المطالب بتخليه عن السلطة وبدأ الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يجتمع رؤساء دول غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بعد غد الخميس، لبحث الأزمة القائمة في النيجر، حيث سيطر الجيش على البلاد واحتجز الرئيس محمد بازوم كرهينة في 26 من تموز/يوليو الماضي.

وسافرت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أمس الاثنين إلى العاصمة نيامي؛ لإجراء ما وصفته بـ"محادثات صعبة" مع مسؤولي المجلس العسكري، بشأن إعادة بازوم.