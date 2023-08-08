الشرطة الألمانية: حصيلة السطو على سيارة لنقل الأموال تجاوزت 3 ملايين يورو

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء عن تفاصيل تتعلق بالتحقيقات الخاصة بواقعة السطو المثيرة على سيارة لنقل الأموال في مدينة جوتسكوف شرقي ألمانيا قبل خمسة شهور.

وقالت الشرطة في مدينة نويبراندنبورج، اليوم الثلاثاء، إن السطو المسلح الذي وقع عند مدخل الطريق السريع رقم 20 أسفر عن الاستيلاء على ما مجموعه 3.1 مليون يورو، وذكرت أن أحد المشتبه بهم موجود في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى.

وأضافت أن هذا المشتبه به تم القبض عليه مع شركاء آخرين في ولاية سكسونيا السفلى بعد أسابيع قليلة من وقوع عملية السطو، وحرزت الشرطة رشاشا آليا في أثناء ذلك.

وكان الجناة اعترضوا طريق سيارة نقل الأموال عند مدخل الطريق السريع عندما كانت في طريقها لنقل أموال إلى البنك المركزي الألماني، وأوقف اللصوص سيارة التأمين باستخدام سيارة وكتل خرسانية، ومن المرجح أن اثنين من الجناة أطلقا طلقات تحذيرية من المدافع الرشاشة صوب السيارة، ورشوا طلاء على النافذة الأمامية ثم فتحوا السيارة من الخلف عنوة.

وظل الحارسان داخل السيارة حتى اختفى اللصوص ثم ترجلا بعد ذلك، ولم تسفر العملية عن وقوع إصابات غير أن أحد المجني عليهم لا يزال غير قادر على العمل حتى اليوم.

ولاذ اللصوص بالفرار على متن شاحنة قبل أن يضرموا فيها النيران في إحدى الغابات على مسافة عدة كيلومترات قبل أن يواصلوا الهروب على متن سيارة ثالثة لم يتم تحديدها حتى الآن، ومنذ ذلك الوقت، جرى البحث عن اثنين ملثمين شوهدا في مسرح الجريمة بالإضافة إلى شخص معاون أو شخصين معاونين.

وتعد هذه الجريمة واحدة من أخطر جرائم السطو من هذا النوع في شمال شرق ألمانيا منذ عام 1990.

وتأمل الشرطة في الحصول على معلومات من أصحاب عقارات في ولاية سكسونيا السفلى كان المشتبه بهم استأجروا لديهم أماكن في مارس الماضي على أنهم فنيو تركيبات.

كما تراجع الشرطة ما إذا كانت هناك علاقة لهذه الواقعة بواقعة مشابهة تم فيها السطو على سيارة نقل أموال في مدينة بوتسدام في يناير الماضي.