مقرر مساعد بالحوار الوطني: الحرب غير مقتصرة على الهوية المصرية

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن العالم يشهد صراعًا ما بين الهويات، خاصة في ظل عصر السماوات المفتوحة الحالي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن «كل شخص يريد أن تصبح ثقافته منتشرة في العالم»، مؤكدًا أن الجميع يمتلك أحقية الدفاع عن تعميق هويته وثقافته.

ولفت إلى أن الحرب غير مقتصرة على الهوية المصرية فقط، مضيفًا: «حتى لا نشعر أننا مضطهدون ومستهدفون، كل شخص يرى أن هويته وعاداته وتقاليده هي الأفضل، ويرغب أن يفرض النموذج الغربي أو الأوروبي أو الشرقي أو الإفريقي أو العربي».

وتساءل عن حجم المحتوى العربي على الإنترنت، وخاصة أن الأقوى يهدد الضعيف دائمًا، ويقوده نحو استلاب هويته، مشددًا على أن المقاومة غير مرتبطة بمحاربة الهويات الأخرى، وإنما تعميق الهوية الوطنية؛ من أول الحرف التراثية وتنميتها، والصناعات الصغيرة، والاهتمام بالتراث الشعبي.

وأكمل: «نحن في عصر من التعقيد والهجوم التكنولوجي الضاري، ما لا يجعل فردًا واحدًا أو وزارة واحدة أو مؤسسة واحدة قادرة على هذا المشروع، الموضوع كبير ويجب أن نعمل في الثقافة والتربية والتعلم والشباب والأزهر والكنسية، ضمن منظومة ضخمة ووفقًا لاستراتيجية متفق عليها».