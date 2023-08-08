إيران تعلن تحويل العراق جزء من ديونه لها إلى دولة ثالثة

قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن العراق حول جزءا من مستحقات إيران المالية لديه إلى دولة ثالثة لنقلها إلى طهران بناء على أمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وأضاف أن العراق يعتزم تحويلة دفعة جديدة من الأموال عبر دولة ثالثة أيضا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إيران أعلنت في وقت سابق حصولها على حوالي 1.6 مليار دولار من قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي للعراق.



يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن وافق في الشهر الماضي على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومى والعقوبات المفروضة على إيران، ليسمح للعراق بأن يسدد لإيران قيمة الكهرباء التي يستوردها منها، وذلك بعد طلب عراقى، من الإدارة الأمريكية حل المستحقات المالية لإيران المتمثلة في الصادرات الإيرانية من الكهرباء والغاز الطبيعي.



وأشارت وزارة الخارجية العراقية، في يونيو الماضى، إلى أن الوزير العراقى فؤاد حسين أكد -خلال لقائه نظيره الأمريكى، أنتوني بلينكن في الرياض بالسعودية- ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على القطاع الكهربائي في العراق.