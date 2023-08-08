أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن استعداد الأكاديمية لبدء تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع تعمل بالكهرباء خلال 9 أشهر، قائلا إن السيارة مخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60% .

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن السيارة الكهربائية إحدى وسائل النقل الخفيفة حيث تؤدي بديل «التوكتوك»، موضحا أن السرعة القصوى 70 كم/ ساعة داخل المدينة.

وأشار إلى تدريب وتأهيل الأكاديمية أكثر من 2250 من شباب المهندسين على خطوات تصنيع السيارات الكهربائية كافة بدءًا من التصميم على جهاز الحاسب إلى التصنيع والاختبار طيلة السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى إنفاق أكاديمية البحث العلمي 50 مليون جنيه على تصنيع 61 سيارة كهربائية كتصنيع تجريبي؛ بهدف التدريب.

وتابع: «بعد مرور 5 سنوات أصبحنا قادرين على تصنيع أول سيارة سيارة كهربائية»، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية، لافتا إلى تمكن الأكاديمية من شراء حقوق ملكية التكنولوجيا المستوردة من الخارج داخل السيارة.

وأشار إلى امتلاك أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي؛ (43) حاضنة تكنولوجية في الجامعات المصرية كافة؛ بغرض دعم وتبني الأفكار المبتكرة واحتضان الناجحة منها، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والفني وصولا إلى تصنيع المنتج النهائي، لافتا كذلك إلى توفير الأكاديمية تمويل مشروعات التخرج بحوالي 75 ألف جنيه.

ولفت إلى دعم الأكاديمية عشرات الآلاف من مشروعات تخرج الطلاب، معقبا:«عدد كبير جدًا من الشركات التكنولوجية الناشئة بالسوق في الأساس كانت مشروعات تخرج، والسيارة الكهربائية كانت بدايتها كذلك».