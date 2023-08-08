كتاب جديد للمؤرخ خالد عزب يسلط الضوء على دور المجتمع في علم العمران

صدر حديثا كتاب (المجتمع والعمران.. نفوذ الناس في الحضارة الإسلامية) للمؤرخ المصري الدكتور خالد عزب، وفيه يطرح مفاهيم مبتكرة عن علم العمران ويركز على دور المجتمع والأوقاف في إحداث النهضة العمرانية وإدارة الجانب الخدمي في حياة الناس بعيدا عن سلطة الدولة.

الكتاب صدر عن جامعة حمد بن خليفة للنشر، وهو جزء من مشروع بحثي يعمل عليه الكاتب منذ سنوات لإعادة تعريف علم العمران في الحضارة الإسلامية والذي يعرّفه الكاتب بأنه علم يبحث في علوم الحياة الدنيا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يشير عزب إلى أن معظم الدراسات التي بَحثت في تاريخ الحضارة الإسلامية ركزت على فقه العبادات دون الالتفات إلى قيمة الدين كدين مدني يقوم على دعوة الناس لتعمير الأرض.

ويضيف "غاية علم العمران هي إسعاد الإنسان على الأرض، وبالتالي فإن ما أبحث عنه هو الفلسفة التي تبلور كيفية تعمير الأرض بالعلم والعمل".

وخالد عزب باحث مصري من مواليد 1966، حاصل على الدكتوراه في الآثار الإسلامية، وعمل لعدة سنوات رئيسا لقطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، وفاز بجائزة الدولة للتفوق في فرع العلوم الاجتماعية عن مجمل أعماله البحثية عام 2016.

كما نال جائزة أهم كتاب عربي من مؤسسة الفكر العربي عن كتابه (فقه العمران.. العمارة والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامية) الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2012.

* معنى العمران يقول عزب إن المنشآت المعمارية جزء من معنى العمران الذي يشمل الفلاحة والتجارة والصناعة والفكر والرعاية الاجتماعية، إضافة لكل ما يتعلق بشؤون الحياة اليومية وحياة الناس.

وينوه إلى أنه يعمل على بلورة تيار مغاير في دراسات الحضارة الإسلامية يستهدف إعادة تعريف هذا العلم. ويعرب الباحث عن أسفه لغياب تدريس هذا العلم في الجامعات العربية قائلا "للأسف يتم حصر الدراسات حول الإسلام في موضوعات الفقه والعبادة أو تاريخ انتشار الدعوة، ويجري تجاهل المنجز الحضاري الفعلي المرتبط بفقه الحياة اليومية والحلول التي أوجدها المجتمع الإسلامي لصور التكافل والرعاية ومفهوم الخدمات". ويؤكد أنه بيّن في مؤلفاته كيف أن علم العمران مفارق لنماذج الدراسات الإسلامية التقليدية، مضيفا "نشأ هذا العلم منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي بالممارسة، ودوّنَته الكتب التراثية التي استخرجت منها ما ساعدني لبناء هذا العلم على أسس راسخة لم تكن واضحة في السابق لأنها لم تكن واردة في إطار ممنهج أو رؤية".

ويقول إن دراسة علم العمران وفقا للسياقات الأساسية لتدريس العلوم الإنسانية والفقهية مسألة تم تجاهلها لسنوات بسبب سيادة مناهج الدراسة على أسس استشراقية في الغالب. وينفي عزب أن يكون تناوله لعلم العمران انطلاقا من رؤية أصولية تتخذ موقفا مناهضا لمناهج البحث الغربية، لكنه يرى أن من الضروري دراسة الحضارة الإسلامية انطلاقا من سياقها وليس من سياقات مغايرة. ويقول "هذا لا يعني التورط في مواجهة مكتسبات الحضارة الغربية لأنها أصبحت حضارة إنسانية تستكمل الدور الذي قامت به حضارة الإسلام في السابق. الحضارة الغربية تعزز فكرة المراقبة والحساب وتقيس كل منتج وفقا لمعايير الجودة، لكن الفكرة ذاتها كانت قائمة في الحضارة الإسلامية غير أننا تجاهلنا استكمال بناء هذه المنظومة".

ويرفض عزب تصنيف مؤلفاته الجديدة ضمن تيار يعمل على "أسلمة العلوم الاجتماعية"، مؤكدا أنه يسعى لإيضاح ما عمل فلاسفة الإسلام على تأكيده بشأن العمل على "عمارة الأرض" والبحث عن "سعادة الدنيا". * دعم خطاب الإصلاح في معرض حديثه، أكد عزب أن العلامة عبد الرحمن بن خلدون (1332-1406) ليس مؤسسا لعلم العمران. ويقول الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية "ابن خلدون خطف الناس بما أنجزه في مقدمته الشهيرة، فقد اعتمد بوضوح على تقديم العلوم الإنسانية بصورة بينية لم تكن شائعة في عصره، لذلك حظي إنتاجه باهتمام كبير ومستحق أيضا". وشدد على أن فكرته الشخصية عن علم العمران تدعم كافة الخطابات الإصلاحية التي تسعى لإسعاد الناس وتحسين أحوالهم، وهي فكرة يرى أنها تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني وتعيد الاعتبار لدور مؤسسة الأوقاف في المجتمعات الإسلامية.

ويكشف أن هذه المؤسسات حملت العبء الأكبر في أداء الخدمات وتلبية حاجات الناس بعيدا عن سلطة الدولة، إذ كانت مطالب الناس في المجال الحضري تندرج ضمن أولويات المجتمع وليس الدولة. ويضرب مثلا بقضية طرحها في كتاب جديد حول (الماء في الحضارة الإسلامية) صدر مع العدد الجديد من مجلة (العربية)، منوها إلى وجود تراث ضخم في الثقافة العربية والإسلامية حول المياه، وأحكام فقهية حول سبل توزيعها وقواعد التحكم في استعمالها. ويضيف أن كتابه يدلل أيضا على ظهور أول محكمة متخصصة للفصل في النزاعات حول المياه، وكل ذلك كان بمعزل عن السلطة وإنما من تدبير الناس أنفسهم. ويشدد عزب على أنه يستكمل رؤى وأفكار تيار كامل من المؤرخين ودارسي الحضارة الإسلامية بدأوا في النصف الأول من القرن العشرين لكن جهودهم لم تستكمل على حد قوله.

ويثمّن دراسات أسماء رائدة مثل الشيخ مصطفى عبد الرازق (1885-1947)، شيخ الجامع الأزهر وأحد مؤسسي قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، وتلامذته من أمثال محمد عبد الهادي أبو ريدة وإبراهيم بيومي مدكور. وينهي خالد عزب حديثه مؤكدا أن الدراسات التاريخية في العالم العربي تعاني الكثير من الخلل وتعجز عن تطوير نفسها وبالتالي "تجمدت في حدود الرؤى الأيديولوجية القديمة".