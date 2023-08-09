علق الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، على أغاني المهرجانات والتي يحوي بعضها على ألفاظ بذيئة وغير لائقة، قائلًا إن السوق الفني دائمًا ما يحوي نوعًا هادفًا وآخر مبتذل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن «الفن الشعبي غير مبتذل، وقادر على تجاوز السنوات؛ لأنه أكثر أصالة واستشفافًا لهوى وأفكار وعادات الشعب المصري».

وقال: «لا يهمني وجود الأغاني العشوائية، لكن يهمني العمل على وعي المتلقين، وعدم الاستماع إليها إلا بعدد أقل، عن طريق طرح البديل».

وعن الترويج العالمي لفكرة قبول المثلية الجنسية، شدد على أهمية مواجهة الأمر بصورة ثقافية وفكرية، منوهًا أن «هذا الفكر أصبح شائعًا جدًا، والكارثة الكبرى أنه يستهدف الأطفال».

واستشهد بما تنتجه منصة «ديزني» من أفلام للأطفال تدعو إلى المثلية الجنسية، قائلًا إن جلسات الحوار أكدت ضرورة إنشاء قناة للطفل سواء تليفزيونية أو على يوتيوب، لمحاربة تلك الأفكار.