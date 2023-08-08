إيهاب جلال: وافقت على تدريب الإسماعيلي بسبب وضع النادي

تحدث إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي، عن خططه وطموحاته مع الدراويش خلال الموسم المقبل بعد توليه القيادة الفنية للإسماعيلي خلفًا لحمزة الجمل.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات لبرنامج «ملعب الشمس»، الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني، عبر قناة الشمس: «مهمتي في الإسماعيلي صعبة بسبب إيقاف القيد، ونحاول أن نتأقلم على الوضع بتصعيد بعض الناشئين للفريق الأول».

وأضاف إيهاب جلال: «قبلت تدريب الإسماعيلي ولم أتحدث في الأمور المالية، وجاء اندفاعي لقبول المهمة، نظرًا للأزمة التي يمر بها النادي الفترة الحالية».

وزاد جلال: «قطاع الناشئين في الإسماعيلي يحتوي على عناصر مميزة تستطيع إضافة الكثير للفريق الأول، وقمت باختيار بعض العناصر المميزة منهم».

واختتم جلال تصريحاته: «أطالب جماهير الإسماعيلي بدعم النادي في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، فالجماهير هي الدافع الوحيد لنا كجهاز فني وللاعبين لتقديم كل ما لدينا لتحقيق نتائج إيجابية».

يذكر أن إيهاب جلال قد سبق له تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021، وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.