قال السيد عطا المشرف على تنسيق الثانوية العامة، إن الدولة تتمتع بمختلف أنماط التعليم، لافتا إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية و27 جامعة حكومية و175 معهدا خاصا، فضلا عن 27 جامعة خاصة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "التاسعة" عبر القناة "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن الانسياق خلف الجامعات الوهمية أمر يعود لتراجع نتائج بعض الطلاب؛ ما دفعهم للبحث عن كليات في جامعات غير موثوقة؛ تستهدف الربح.

وحذر من الكيانات الوهمية غير المعتمدة التي هدفها ما أسماه "النصب" على الطلاب، مناشدًا الجميع بمراجعة موقع وزارة التعليم العالي للتعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة، مستكملا: "الوزارة تتابع بعض الجامعات الوهمية ويتم التعامل معها وإتخاذ إجراءات ضدها".

وإيضاحا للتحذيرات من الكيانات الوهمية، ذكر أن المؤسسات التعليمية المعتمدة يتوافر بها وسائل الأمان المطلوبة لحماية أرواح الطلاب، بينما تلك الكيانات الوهمية غير أمنة.

وفي السياق ذاته أعلن اتخاذ الإجراءات ضد 350 كيانا وهميا.

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.