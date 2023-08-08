الغموض لايزال يحيط بمستقبل مبابي مع سان جيرمان قبل انطلاق الدوري الفرنسي

يستمر الغموض الذي يكتنف مستقبل المهاجم الشاب كيليان مبابي مع سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتواجد في قائمة فريقه خلال مباراته أمام لوريان يوم السبت المقبل في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي.

ويرغب مبابي، الذي انضم إلى سان جيرمان في 2017، في البقاء بملعب حديقة الأمراء في الموسم الجديد ثم يرحل في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد الإسباني، حيث من المتوقع أن يتقاضى حينها مبالغ خرافية في النادي الملكي.

وأخبر مبابي ناديه سان جيرمان في يونيو الماضي أنه لن يجدد عقده لعام أخر حتى 2025، ورد الفريق بالتأكيد على سعيه لبيع هداف منتخب فرنسا هذا الصيف لمنعه من الرحيل بالمجان في نهاية الموسم.

واستبعد سان جيرمان هدافه مبابي من فترة الإعداد الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية، وتدرب اللاعب بشكل منفرد رفقة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي، ومن المستبعد أن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة لوريان إلا إذا تم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ويعتبر مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان بتسجيله 212 هدفا، لكنه لم يحقق مبتغاه بعد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه يطمح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، آسوة بمواطنه كريم بنزيما.