بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل من أجل عبور الحبوب الأوكرانية

طلبت بولندا من الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة في تعزيز قدرة الموانىء للسماح بعبور مزيد من شحنات الحبوب الأوكرانية عبر بحر البلطيق، بينما تصر فى الوقت ذاته على الإبقاء على حظر مبيعات محاصيل جارتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ البولندية ارتفعت إلى 260 ألف طن في يونيو، وفقًا لوزير الزراعة اليولندي روبرت تيلوس.

ويعتبر هذا الرقم أكثر من ضعف المستويات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام ومن المرجح أن تزداد مع خروج روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود ما يجبر أوكرانيا على البحث عن طرق بديلة.

وقال تيلوس في مقابلة في وارسو: "يتعين مساعدة أوكرانيا ونحن نتفهم ذلك، إننا ندرس بناء موانئ مخصصة فقط لنقل الحبوب، أو ما تسمى بالموانئ الزراعية".