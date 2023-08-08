استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنهم يعيشون في حالة طوارئ

اعتبر غالبية الإسرائيليين أنهم يعيشون في ظل حالة طوارئ حاليا إثر التجاذب بين مؤيدين ومعارضين لحزمة قوانين تدفع بها الحكومة، تتضمن تعديلات قضائية، ويُنظر إليها على صعيد واسع، بأنها تتضمن توغلا على هذه السلطة.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه «معهد ديمقراطية إسرائيل»، أن 58% من المستطلعين يعتقدون أن إسرائيل في حالة طوارئ بالفعل، وفق وكالات أنباء.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن الثلث فقط لا يوافقون على هذا التحليل، فيما لم يبدي الباقون رأيا محددا (دون ذكر نسب محددة).

وقال «معهد ديمقراطية إسرائيل» (خاص)، إن العينة المستطلعة شملت 765 شخصا، وإن هامش الخطأ بلغ 3.5 بالمئة.

ووفق الاستطلاع، أيد 39% من المستطلعين تشكيل حكومة طوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو، يستبدل فيها حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش بحزب «الوحدة الوطنية» المعارض برئاسة بيني جانتس، وحزب «هناك مستقبل» برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.

وقال 46% من المستطلعة آراؤهم، إنهم يعارضون هذه الفكرة، فيما قدم البقية ردا بـ «لا أعرف».

ومع تزايد ظاهرة رفض ضباط وجنود الخدمة الاحتياطية بالجيش بحال إقرار قوانين التعديلات القضائية، فإن نسبة قليلة فقط أيدت فصلهم من خدمة الاحتياط.

وأفاد 29% بأنهم يؤيدون اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رافضي الخدمة مع الاحتفاظ بهم كجنود احتياطي، ودعا 28% إلى ممارسة ضبط النفس وإبقائهم في مواقعهم، فيما قال 21% إنه يجب فصلهم فوراً من خدمة الاحتياط، ولم يملك باقي المستطلعين رأيا محددا.

ووصف 60.5% من المستطلعين، قانون «الحد من المعقولية» الذي تم إقراره ويمنع المحكمة العليا من التدخل بقرار الحكومة بأنه «سيئ لديمقراطية إسرائيل»، فيما اعتبره 35% «جيدا لديمقراطية إسرائيل»، ولم يملك باقي المستطلعين رأيا محددا.

وفي 24 يوليو الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون «الحد من المعقولية»، ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون «الحد من المعقولية» واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار «إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية»، ضمن خطة التعديلات القضائية التي تصفها المعارضة بـ«الانقلاب»، وتتظاهر ضدها منذ 31 أسبوعا.