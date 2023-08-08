بادوسا تنسحب من بطولة كندا المفتوحة

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انسحبت الإسبانية باولا بادوسا من بطولة كندا المفتوحة للتنس، فيما سقطت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز بالجولة الأولى من المسابقة ذات ال1000 نقطة.

وامتلأ موسم اللاعبة الإسبانية بالإصابات، إذ انسحبت من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون أثناء تأخرها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وكان من المقرر أن تبدأ بادوسا مشوارها في كندا المفتوحة بمواجهة البرازيلية بياتريز حداد مايا.

وأقصت ماديسون كيز فينوس ويليامز بالفوز عليها بمجموعتين بواقع (6-2)، و(7-5) في مباراة استغرقت ساعة و52 دقيقة.

من جانبها فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بسهولة على البولندية ماجدا لينيتي بواقع (6-3)، و(6-0) في مباراة استغرقت ساعة و12 دقيقة فقط.

وهيمنت الأمطار على مباريات الدور الأول من بطولة كندا في منافسات السيدات ما تسبب في تأخير انطلاق عدد من المباريات ومن ضمنها مواجهة التشيكية كارولينا بليسكوفا والصينية لين زو.

وفازت بيلسكوفا ب3 مجموعات بواقع 6-3 و7-6 (9) و6-2 بعد مباراة استغرقت ساعتين و22 دقيقة.

وستواجه اللاعبة التشيكية في الدور المقبل المصنفة الأولى عالميا، البولندية إيجا شفيونتيك.

وشهدت مباريات أخرى تأهل كل من بيليندا بينسيتش وسلون ستيفنز وكاتي بولتر وجينيفر برادي وسورانا كريستيا وجاسمين باوليني وماري بوزوكوفا إلى الدور التالي.

وتشارك كل المصنفات العشر الأوائل في البطولة باستثناء التونسية أنس جابر، الخامسة عالميا، التي تغيب بسبب إصابة في الركبة.