أستراليا ترفع سقف الطموح بعد التأهل لربع نهائي مونديال السيدات

ارتفع منسوب الثقة في صفوف المنتخب الأسترالي، المضيف لمونديال السيدات بمشاركة مع جاره النيوزيلاندي، بعد بلوغ الدور ربع النهائي بالفوز على الدنمارك (2-0)، متجاوزًا بذلك مشواره المتعثر في دور المجموعات.

وأمام قرابة 76 ألف شخص في سيدني، سجّلت كايتلين فورد، وهايلي رازو، هدفي أستراليا التي ستواجه في ربع النهائي، الفائز من المواجهة المرتقبة اليوم بين فرنسا والمغرب.

ولتتويج ليلة التأهل بالسعادة المطلقة، جاءت مشاركة كير قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، وسط هتافات الجماهير في أول مباراة لها في البطولة بعد تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

وشكّل غياب كير رعبًا لمنتخب "ماتيلداس"، لاسيما وأنها هدافته التاريخية ومن أبرز نجمات العالم.

ورغم تألق فورد، ولاعبات مثل مهاجمة مانشستر سيتي ماري فاولر التي كانت خلف الهدفين أمام الدنمارك، يبقى التركيز منصبًا على كير التي أقلقت الجمهور، الإثنين حين سقطت أرضًا في أواخر اللقاء، لكنها نهضت من دون أي أضرار.

وتأتي عودة نجمة تشلسي إلى المنتخب في الوقت المناسب تمامًا، لكن ابنة الـ29 عامًا قد لا تبدأ أساسية السبت في مباراة ربع النهائي المقررة في بريزبين بما أنها عائدة للتو من غياب لـ3 أسابيع.

ورأت فورد أن عودة كير "دفعة هائلة لنا"، مضيفة "بالنسبة للفرق (الأخرى) التي تنتظرنا، من المخيف جدًا أن تعرف أنها عادت الى الفريق وستكون جزءًا منه بجانبنا".

والى جانب عودة كير، يعول المنتخب الأسترالي على حضور الجمهور الذي شعر الإثنين بصعوبة موقف لاعباته في الدقائق العشرين الأولى، حين بدت الدنمارك قادرة على التسجيل في أول ظهور له في الأدوار الإقصائية منذ 1995، وبدأ يشجع بحماسة كبيرة من أجل رفع معنوياتهن.

وبدا المدرب جوستافسون متأثرًا جدًا حين سُئل بعد المباراة عن دعم الجمهور، قائلاً "أنا شخص يتأثر جدًا. أنا فعلاً كذلك. الدعم الذي نشعر به لا يمكن وصفه، شكرًا لكم".

واعتبرت فورد التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة، أن الجمهور كان اللاعب "الثاني عشر"، وقالت إنها شعرت بتزايد دعم الفريق في جميع أنحاء أستراليا.

وأضافت ابنة الـ28 عامًا: "البلد بأجمعه خلفنا ونحن نشعر بذلك ونراه".

ويترافق ارتفاع منسوب الأمل بمواصلة المغامرة والوصول لنصف النهائي لأول مرة وربما الفوز باللقب، مع ازدياد الضغط على اللاعبات، لكن فورد واثقة من أنها وزميلاتها قادرات على التعامل مع الأمر، قائلة "أعتقد أنك تشعر بالضغط عندما لا تكون مستعدًا. ونشعر بأننا جاهزات. نشعر أننا جاهزات لأي سيناريو، في كل مباراة".

وأضافت "لا أعتقد أننا نشعر بأي ضغط. نحن فقط نستمتع بأدائنا ونبني على ذلك. نعلم أنه يتوجب علينا الارتقاء الى مستوى آخر إذا أردنا الذهاب حتى النهاية".

ومع خروج الولايات المتحدة، الفائزة بلقب النسختين الأخيرتين، من ثمن النهائي على يد السويد، تبدو المنافسة على اللقب مفتوحة على مصراعيها، لكن على أستراليا التعامل مع كل مباراة على حدة من أجل تحقيق حلم أن تصبح خامس بطلة للعالم.