حماة الوطن بمطروح يشارك فى سباق الهجن بالعلمين

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مشاركة أمانة العلمين بالحزب في التنسيق والتنظيم لسباق الهجن بمضمار سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين.

وأضاف أن مهرجان الهجن أقيم في مضمار سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين، حيث شارك الهجن من محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، وأسوان، والوادي الجديد "، بحضور الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأن مهرجان الهجن هذا العام لقي حضور ومشاركة كبيرة من محافظات مصر المختلفة، والتي تهتم بسباقات الهجن.