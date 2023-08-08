وزير العمل يستقبل غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

• شحاتة: توجيهاتي إلى الملحقين العُماليين حماية ورعاية عمالنا في الخارج

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في كل الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

واستمع شحاتة خلال لقاءه مع النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث الملحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج، بالاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وأكد شحاتة، لنائبة البرلمان، على أن كل المقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للملحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف الوزارة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

ومن جهتها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.