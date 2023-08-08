أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء بياناته السابقة بشأن التضخم في يوليو الماضي.

وأعلن المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أن تضم أسعار المستهلك في ألمانيا بلغ الشهر الماضي 6.2% على أساس سنوي.

وفي يونيو الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 6.4%.

وقالت روت براند، رئيسة المكتب: "انخفض معدل التضخم بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع.. لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي. بالإضافة إلى ذلك، كانت الزيادة في أسعار الطاقة مرة أخرى أكبر إلى حد ما مما كانت عليه في الشهرين السابقين".

ويمثل التضخم عبئا على المستهلكين في ألمانيا منذ شهور عديدة، حيث يتسبب في تآكل قوتهم الشرائية.

ويعتبر التضخم الآن بعيدا عن أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد، والذي تم تسجيله في خريف عام 2022 عند 8.8٪.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11٪ في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما مما كانت عليه في يونيو. كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة 5.7%، وارتفعت الكهرباء بنسبة 17.6%.

ومقارنة بيونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.