أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن، استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و400 ألف إعاقة أخرى في مرحلة الطباعة، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 2.5 مليون بطاقة، وجارٍ إعداد قاعدة بيانات مدققة تشمل على الكثير من خصائص ذوي الإعاقة، وتمكن الوزارة من استخراج تقارير متنوعة تسهم في صياغة القرار الأفضل لصالح ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزيرة- خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزيرة التضامن، اليوم الثلاثاء، بحضور محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق ورئيس مجلس أمناء جمعية صناع الحياة- إلى التنسيق مع المحافظين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستثمار المدارس خلال الإجازة الصيفية، واستقبال المواطنين بها للتسجيل في المرحلة الثالثة لإصدار البطاقات، ومن المقرر إطلاق مكاتب تأهيل اجتماعي وعددها 220 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

وكشفت الوزيرة عن قرارها بإعفاء أصحاب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من رسم التسجيل للحصول على البطاقة، وقدره 50 جنيهًا، قائلة إن الحملة ستسجل أيضا بيانات السيدات ذوات الإعاقة؛ لبحث مطالبهن وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية.