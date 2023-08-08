حكومة سول تحث قطاعها الصناعي على التأهب لإعصار خانون الوشيك

حثت حكومة كوريا الجنوبية، قطاعها الصناعي على التأهب للأضرار الناجمة عن إعصار خانون، في الوقت الذي يقترب فيه من شواطئ البلاد، حيث من المتوقع وصوله اليابسة هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن نائب وزير الصناعة عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المجمعات الصناعية الثلاثة عشر في البلاد، وطلب منهم التاهب استعدادا لمواجهة الإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية في بيان صحفي، إن العاصفة ستجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية أثناء تحركها في البلاد.

ومن المتوقع وصول الإعصار، الذي يجتاح حاليا الجزر في جنوب اليابان، وتصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة، إلى المياه الواقعة بالقرب من جزيرة جيجو في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.