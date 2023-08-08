قال رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، إن السلطات في بلاده تدرس فرضية التخريب كسبب للانفجار في ميناء ديرينس، لكنها تبدو ضعيفة.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سي إن إن تورك»، اليوم الثلاثاء: «هذه منطقة ميناء ولا يمكن لأي شخص لم يجتاز الفحص الأمني ​​الدخول إليها سواء كان مسئولا حكوميا أو موظفا أو صاحب عمل، فلا يمكنهم الدخول».

وأضاف: «كل الاحتمالات بالطبع ستكون موضع شبهة، لكن احتمال التخريب يعتبر الأضعف».

ووفقا له، سيتم الكشف عن سبب الانفجار نتيجة تحقيق مفصل، مضيفا: «ليست هناك ثقة في أنه يمكننا القول أن هذا هو السبب التخريب سيتم إجراء تحقيق سواء كانت هناك أعمال غير قانونية أو تخريب من الداخل وسيكون هناك تقييم، ولن نتجاهل ذلك».

وتعرض ميناء ديرينس في ولاية كوجالي التركية، يوم أمس الاثنين، لانفجار ضخم.