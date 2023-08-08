فولكس فاجن تستعيد الصدارة من تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية بألمانيا

استعادت شركة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات مركز الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية البحتة في ألمانيا من شركة "تسلا" الأمريكية.

وأعلن المكتب الاتحادي للسيارات اليوم الثلاثاء، في ميونخ، أنه بتسجيل 41 ألفا و475 سيارة كهربائية جديدة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام تتقدم الشركة الألمانية على منافستها الأمريكية، حيث بلغ عدد سيارات الأخيرة الكهربائية الجديدة المسجلة في ألمانيا خلال نفس الفترة 40 ألفا و289 سيارة.

وكانت "تسلا"، تحتل الصدارة خلال النصف الأول من عام 2023 وفي عام 2022 بأكمله.

وبنهاية يوليو الماضي حلت "مرسيدس" الألمانية في المركز الثالث بتسجيل 20 ألفا و613 سيارة كهربائية، ثم "أودي" الألمانية بـ16 ألفا و786 سيارة، و"بي إم دبليو" الألمانية بـ15 ألفا و987 سيارة، و"هيونداي" الكورية الجنوبية بـ15 ألفا و411 سيارة.

وإجمالا سجل المكتب 268 ألفا و926 سيارة كهربائية بحتة جديدة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023.

وفي المقابل بلغ عدد سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة المسجلة خلال نفس الفترة 1.64 مليون سيارة.