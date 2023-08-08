فرنسا: إطلاق سراح ألماني مشتبه به في تعذيب زوجته وحبسها

أعلن المدعي العام في مدينة سارجيمون الفرنسية أوليفييه جلادي عن الإفراج عن الألماني الذي تم القبض عليه في شرق فرنسا للاشتباه في ضلوعه في جرائم تعذيب زوجته حبسها.

وأوضح جلادي أن من المنتظر إطلاق سراح الرجل- 55 عاما، من حجز الشرطة، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى عدم وجود أدلة تستوجب ملاحقة الرجل جنائيا.

وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الرجل صباح أمس الاثنين في مدينة فورباك القريبة من ولاية زارلاند الألمانية.

وكانت زوجته- 53 عاما، وهي أيضا ألمانية، اتصلت بقوات الأمن الألمانية حسب تصريحات جلادي، حيث اتهمت المرأة زوجها باحتجازها منذ عام 2011 وسوء معاملتها.

وتم نقل المرأة التي عُثِر عليها في الشقة، إلى المستشفى، وتحقق السلطات القضائية فيما إذا كان الرجل ارتكب جرائم الاغتصاب وسلب الحرية والتعذيب بحق المرأة.

وأعرب جلادي عن اعتقاده بأن اتهام سلب الحرية أصبح الآن "حقيقة لا وجود لها"، وذكر أنه لا توجد آثار للاغتصاب كما تعذر تعزيز اتهام التعذيب من خلال المعلومات التي تم جمعها.